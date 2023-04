Cava de' Tirreni, Salvatore Balestrino protocolla le dimissioni da consigliere comunale: «Motivi personali e lavorativi»

Salvatore Balestrino, consigliere comunale di maggioranza a Cava de' Tirreni, ha deciso di lasciare il parlamentino cittadino. Eletto con lista Cava ci Appartiene del professor Armando Lamberti, e poi confluito nel gruppo consiliare di Azione, nelle scorse ore ha protocollato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, per ragioni lavorative e personali. «Si tratta di una decisione che già maturavo da tempo - spiega Balestrino - tuttavia sono dispiaciuto soprattutto nei confronti degli elettori che nel 2020 hanno creduto in me ma gli impegni lavorativi sopraggiunti non mi consentivano di svolgere appieno il mio ruolo di consigliere comunale e di dedicare tempo all’attività politica. Purtroppo non riuscivo più a dedicarmi ai cittadini e alle tante problematiche che attanagliano il nostro territorio».

In teoria, a subentrare dovrebbe essere proprio Armando Lamberti, primo dei non eletti della lista. Difficilmente però Lamberti lascerà la carica di assessore per sedere tra i banchi del parlamentino cittadino. Per questo motivo in Consiglio dovrebbe entrare la seconda dei non eletti, Antonella D’Amato, docente dell’Ic Balzico. A livello di equilibri politici non dovrebbe cambiare nulla poiché anche D’Amato è vicina ad Azione.