Conto alla rovescia per l’assegnazione delle Bandiere Blu. La Fee (Foundation for Environmental Education) ufficializzerà questa mattina in diretta streaming il riconoscimento attribuito ogni anno per qualità del mare e dei servizi offerti nei centri costieri. I nomi delle località premiate, come sempre, sono segretissimi, ma quest’anno, complici i ritardi nell’organizzazione della cerimonia a causa dell’emergenza Covid, sono filtrate delle indiscrezioni. La Campania, grazie alla Provincia di Salerno, sarà ancora una volta sul podio delle Regioni più premiate con 18 vessilli, dietro a Liguria (30) e Toscana (19). Tutte le località già insignite della Bandiera Blu lo scorso anno saranno riconfermate.



A ricevere l’oscar del mare saranno Anacapri, Piano di Sorrento, Sorrento a Massa Lubrense nel Napoletano e 14 località salernitane. Di queste solo Positano (con Spiaggia Grande, Spiaggia Arienzo e Spiaggia Fornillo) nell’area nord e ben 13 nel Cilento. Bandiera Blu a Capaccio (Varolato, Laura, Casina d’Amato, Licinella, Torre di Paestum, Foce Acqua dei Ranci), Agropoli (Lungomare San Marco, Porto, Trentova), Castellabate (Lago, Tresino, Marina Piccola, Pozzillo, San Marco, Punta Inferno, Baia Ogliastro), Montecorice (San Nicola, Baia Arena, Spiaggia Agnone, Spiaggia Capitello), San Mauro Cilento (Mezzatorre), Pollica (Acciaroli e Pioppi), Casal Velino (Lungomare, Isola, Dominella, Torre), Ascea (Piana di Velia, Torre del Telegrafo, Marina di Ascea), Pisciotta (Ficaiola, Torraca, Gabella, Pietracciaio, Fosso della Marina, Marina Acquabianca), Centola (Marinella, Le Saline, Le Dune, Porto), Vibonati (Torre Villammare, Santa Maria Le Piane, Oliveto), Sapri (Cammarelle e San Giorgio) e Ispani (Ortoconte e Capitello). Ultimo aggiornamento: 08:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA