Tre comuni del Vallo di Diano chiamati al voto. E tre nuovi sindaci per motivi diversi. A Pertosa eletto Domenico Barba che succede a Michele Caggiano - non più candidabile - dopo tre legislature. A Polla Massimo Loviso raccoglie l'eredità di Rocco Giuliano deceduto a maggio. Infine a Sassano, dove Tommaso Pellegrino non è più candidabile, il nuovo sindaco è Domenico Rubino.

