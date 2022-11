Caserma carabinieri: ecco i lavori di riqualificazione

La compagnia dei Carabinieri di Battipaglia sarà presto oggetto di lavori di riqualificazione.

Dopo le insistenti richieste da parte dei vertici della caserma di via Ferullo (ex via Consolini), il Comune ha accordato una spesa di quasi 85 mila euro per la sistemazione della situazione di preoccupante degrado della caserma.

A eseguire l’opera sarà la Euroasfalto di Antonio Anzalone, che è stata chiamata in luogo della società a partecipazione comunale, Alba, che si è già detta impossibilitata a eseguire l’opera.

I lavori erano stati più volte richiesti, fino a quanto il Comune di Battipaglia non ha eseguito un sopralluogo con i propri incaricati presso la caserma stessa. A questo punto è subito apparso necessario intervenire con lavori che sono stati quantificati in 70.157,25 euro oltre Iva. A conti fatti, pertanto, le casse comunali dovranno sborsare 84.814,96 euro per riportare i locali alle condizioni originarie.