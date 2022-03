Battipaglia, due fratelli scoperti con la droga: arrestati dalla polizia

Due fratelli arrestati mentre vendevano hashish ad un cliente. L'operazione antidroga è stata effettuata a Battipaglia dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza, diretti dal vicequestore Lorena Cicciotti.

I malviventi avevano nascosto la droga in un casotto di lamiera e sono stati sorpresi mentre stavano cedendo undici grammi di hashish ad un cliente in cambio di denaro. I poliziotti hanno perquisito il casotto e l'abitazione di uno dei due pusher ed hanno rinvenuto altri sedici grammi di hashish, un bilancino di precisione e il cellophane per confezionare gli stupefacenti. La droga e il denaro in possesso dei pusher sono stati sequestrati.