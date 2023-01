Stadio Battipaglia, via ai lavori di ristrutturazione del Sant'Anna

Un nuovo stadio “Sant’Anna” è possibile. Gli uffici comunali, sulla scorta della gara eseguita dalla centrale unica di committenza “Sele-Picentini”, hanno provveduto ad affidare i lavori di “Ristrutturazione, completamento, messa a norma e abbattimento delle barriere architettoniche dell'impianto sportivo Sant'Anna" al raggruppamento temporaneo di imprese che è stato costituito dalla R&S Costruzioni Generali srl, con sede a Cava de' Tirreni, ed Eredi Cirillo Luigi sas, sita in Castel San Giorgio.

Le due ditte, nell’ambito della procedura concorsuale, avevano proposto un ribasso sulla base d’asta, fissata a 832.760,85 euro, del 6,500%. Peraltro, il raggruppamento era stato l’unico soggetto economico a presentare la propria offerta alla Cuc. Di conseguenza, dopo le verifiche del caso da parte della commissione giudicatrice, si era provveduto all’affidamento provvisorio per un importo di aggiudicazione di 779.274,06.

Adesso, con l’aggiudicazione definitiva, i lavori all’impianto sportivo potranno finalmente prendere inizio. Questi andranno a riqualificare un’area che, insieme con il nuovo commissariato della Polizia di Stato, dovrebbero risanare l’intera area, nell’attesa della realizzazione del tanto agognato mercato coperto che dovrebbe ridare dignità anche ai venditori.

Il progetto di ristrutturazione del “Sant’Anna” sarà finanziato per oltre 700mila euro nell’ambito del Piano operativo “Sport e Periferie” del ministero per le Politiche giovanili e lo sport e altri 300mila euro che saranno messi a disposizione dal Comune stesso. Il nuovo impianto avrà una capienza di 3.500 spettatori e vedrà la realizzazione di un campo in erba sintetica al posto dell’attuale campo in terra battuta.