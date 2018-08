Venerdì 17 Agosto 2018, 19:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SARNO - È stata prima sbalzata dalla macchina dell'autoscontro, poi investita. Bambina di 10 anni in osservazione all'ospedale di Sarno per un trauma cranico. Il fatto è accaduto a Sarno ieri sera, durante la serata conclusiva dei festeggiamenti di del Ferragosto sarnese. La piccola, C.E., residente a Firenze e in città per le vacanze estive insieme ai genitori, aveva insistito per provare le autoscontro, giostre sistemate nell'area parcheggio di via Roma, ex Ragioneria. Dopo pochissimi secondi, però, è stata tamponata e sbalzata dall'abitacolo, subito è sopraggiunta un'altra macchinina gioco che l'ha investita.Immediato l'intervento degli operatori della Medical Emergency Sarno, con il fisiokinesiterapista, Ferdinando De Blasio, gli autisti Aniello Squillante e Mario Annunziata, l'operatrice esperta Simona Grimaldi. Tempestivo il soccorso sul posto, poi il trasporto all'ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno per ulteriori accertamenti. La piccola è stata sottoposta a Tac, per fortuna non le sono state riscontrate ferite gravi. Sotto osservazione per un trauma cranico con ematoma subdurale fronto-parietale.