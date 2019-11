© RIPRODUZIONE RISERVATA

Offensiva anti buche, parte il rifacimento del manto stradale. Dopo i danni prodotti dalle piogge delle ultime settimane, il Comune di Salerno dà il via all’operazione di restyling delle strade comunali alle prese con troppe buche e avvallamenti. La manutenzione della sede stradale diventa l’obiettivo principale dell’amministrazione comunale che fino a dicembre toccherà quasi tutti i percorsi stradali del capoluogo.di euro che riguarda zona orientale, centro e rioni collinari. Il Comune – secondo quanto trapelato ieri dall’ufficio viabilità del Comune – darà il via la prossima settimana a una intensa attività di manutenzione e riqualificazione di strade spesso tralasciate da interventi di manutenzione. E quando le precipitazioni raggiungono livelli preoccupanti, con danni che si individuano sulla sede stradale, diventa indispensabile agire in fretta. Prima della fine dell’anno saranno numerosi i cantieri per il rifacimento della pavimentazione. Una task force anti buche per un finanziamento di 3 milioni di euro che è finalizzato a mettere un freno ai contenziosi per risarcimenti dei cittadini legati a cadute accidentali.