Caos viabilità, autista di bus attacca il sindaco e il video è virale

La viabilità a Pagani diventa un caso e finisce su Tik Tok. A scatenare la polemica l'autista di un autobus che, dopo aver pubblicato dei video riguardanti la segnaletica stradale e i disagi per il traffico, si è scagliato duramente contro il sindaco Raffele Maria De Prisco.

L’autista della linea 83 Scafati-Fisciano, durante il tragitto, appena giunto in via Ferrante è sceso dal pullman facendo partire una diretta, inquadrando poi una fila di automobili, che copriva la segnaletica orizzontale che delimita la banchina di fermata dei pullman. Di qui le accuse al primo cittadino: «Guarda qua sindaco di Pagani, i vigili dove stanno? Ci incastriamo e io non so dove mi devo mettere, che devo rimanere per dieci minuti fermo in mezzo alla strada». A queste frasi se ne aggiungono delle altre con epiteti più forti. Il video ha fatto il giro dei social. Dal sindaco, almeno per il momento, nessun commento. L'autista non è nuovo a raccontare le disavventure legate al suo lavoro.

Sull'episodio ha rilasciato un commento il consigliere comunale Veronica Russo, che come assessore ha seguito da vicino le vicende del comando di Polizia Locale di via Pittoni, caratterizzata da continue difficoltà di personale.

«Le parole non le commentiamo. Spieghiamo che purtroppo le forze in dotazione alla Polizia Locale sono all’osso, ma i divieti ci sono e in più occasioni abbiamo lavorato per elevare le sanzioni proprio in quell’area” ha commentato Russo, attaccando infine una cultura stradale sbagliata da condannare con forza “La colpa non dovrebbe essere data all’amministrazione ma alle persone che non rispettano il codice della strada parcheggiando selvaggiamente nonostante c’è una vasta area di parcheggio, Vasca Pignataro, a pochi metri e gratuita».