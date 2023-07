Castellabate, contrasto al commercio abusivo: sequestri e sanzioni da parte della polizia locale

Prosegue l'attività di controllo delle spiagge nel comune di Castellabate.

Nel corso del weekend, la polizia locale ha effettuato operazioni che hanno portato al sequestro di oltre mille pezzi di merce di dubbia provenienza e all'applicazione di sanzioni pecuniarie per un totale di 10.000 euro nei confronti di due venditori ambulanti, i quali sono stati sorpresi dagli agenti in violazione dell'ordinanza balneare del 2023 che regolamenta le attività consentite e vietate.

I controlli sono stati effettuati sulle spiagge del Pozzillo e della frazione Lago.

Inoltre, gli agenti hanno proceduto alla rimozione e al sequestro di ombrelloni e altre attrezzature da spiaggia lasciate incustodite o utilizzate per riservarsi un posto sull'arenile a discapito degli altri utenti. I controlli per contrastare il commercio abusivo sulle spiagge proseguiranno per tutta l'estate.