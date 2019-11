Castellabate: difende il cane, aggredito da due cani

Attimi di paura questo pomeriggio a Castellabate, nella frazione Ogliastro Marina. Due cani, sembrerebbe dei pitbull, sono scappati dal recinto di un’abitazione. A quanto pare avrebbero poi tentato di aggredire un altro cane che passeggiava insieme al suo padrone.



Per sottrarlo all'aggressione, l'uomo ha tentato di prenderlo in braccio, ma i pittbull si sarebbero avventati su di lui. Immediatamente è accorso il proprietario che ha fermato i due cani. La persona rimasta coinvolta, cardiopatica, e spaventata per l’accaduto, è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasferita a scopo precauzionale all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.



Per fortuna le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate. © RIPRODUZIONE RISERVATA