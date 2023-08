Castellabate, imbarcazione in avaria a Punta Tresino: la guardia costiera salva due diportisti

Due diportisti sono stati tratti in salvo dalla guardia costiera a largo di Castellabate. I due erano a bordo di un'imbarcazione di 14 metri, a circa due miglia da Punta Tresino, nel comune di Castellabate, quando il natante è andato in avaria per problemi al motore. Verificata la segnalazione, veniva immediatamente disposto l’invio sul luogo della dipendente motovedetta CP 2111 della guardia costiera di Agropoli, agli ordini del tenente di vascello Alessio Manca, la quale una volta appurato che i due diportisti a bordo non necessitavano di assistenza medica, rimaneva in loco e prestava assistenza all’unità fino termine delle successive operazioni di rimorchio in sicurezza nel porto di Agropoli per il tramite di una ulteriore unità privata.

Si coglie l’occasione per evidenziare la necessità che tutti i diportisti pongano in essere una costante verifica sia delle condizioni di efficienza del proprio mezzo ovvero delle effettive condizioni meteo marine in atto nel corso della giornata.

La descritta attività si inquadra nell’ambito dei compiti istituzionali attribuiti al Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, il servizio SAR ( Ricerca e Soccorso) è organizzato in modo tale da assicurare la disponibilità di assetto navale specializzato per tale scopo, 24 ore su 24 senza soluzione di continuità, con particolare riferimento alla corrente operazione MARE SICURO 2023, la quale come ogni anno prevede una intensificazione delle attività in mare al fine di garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione.