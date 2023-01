Il Cilento Outlet diventa un luna park del divertimento

Al Cilento Outlet l’avvio dei saldi e la magia dell’Epifania si fondono dando vita al Villaggio del divertimento. Per l’occasione il Centro si veste di allegria e regala ai suoi ospiti un vero e proprio luna park, con una ruota panoramica, un carosello e una splendida pista di pattinaggio. Ma non è tutto, in quattro diverse giornate (giovedì 5, venerdì 6, sabato 14 e domenica 15 gennaio) per le famiglie che sceglieranno di trascorrere qualche ora al Centro Outlet ci sarà anche tanta animazione.

In particolare, giovedì 5 e venerdì 6, a partire dal pomeriggio, i più piccoli potranno incontrare la befana e divertirsi tra mascotte e baby dance. Animazione all’insegna di mascotte e baby dance che tornerà ad entusiasmare nel week end del 14 e 15 gennaio. Nessuna pausa al divertimento per quel che riguarda il luna park, che da lunedì 2 alla domenica 15, sarà aperto tutti i pomeriggi a partire dalle ore 15:00, il sabato e la domenica il divertimento sarà doppio: aperto anche al mattino dalle ore 12:00.