Cilento Outlet, via ai saldi d’estate tra spettacoli, divertimento e una nuovissima area retail

L’estate del Cilento Outlet entra nel vivo con l’avvio dei saldi; alla Cittadella dello Shopping il risparmio si coniuga con la qualità delle grandi firme e il divertimento di spettacoli, musica, laboratori creativi e tanto altro. A partire da giovedì 6 luglio, via agli sconti fino al -50% dal prezzo outlet (fino al -70% nel mese di agosto) e dal 7 luglio, via anche ad un’estate fatta di spensierato intrattenimento a misura di famiglia. Il primo appuntamento da non perdere è con il Luna Park, un villaggio recintato con tanti giochi per bambini, che andrà avanti sino al 16 luglio.

Poi nel mese di agosto, si proseguirà con laboratori creativi, meet & greet di Shimmer e Shine, spettacoli di magia e teatro e tanto altro. Ma la piùimportante novità di quest’anno è senza dubbio il completamento della Cilento Retail Park, un’ area che arricchisce una delle passeggiate dello shopping più amate di Salerno. Tante le firme di primissimo piano che fanno parte di questo progetto: da Ragno a Intrend, passando per Terranova Outlet, Pepco, La Yogurteria ArtCaffè, Artecasa, Iperbimbo, Calliope Outlet e Dolce Piacere. «La nostra filosofia - spiega Felicita Merlino, Centre Manager del Cilento Outlet - è da sempre quella di coniugare al risparmio e alla qualità anche un’ampia offerta di intrattenimento.

Una giornata di shopping con i saldi è sicuramente un’opportunità concreta, ma anche un’esperienza da condividere con le persone care».