Mercoledì 7 Marzo 2018, 19:18 - Ultimo aggiornamento: 07-03-2018 19:18

Riparte il concorso per disegni, fumetti e illustrazioni, “Tartarugando. La salvaguardia delle tartarughe marine”, giunto quest’anno alla VII edizione. L’iniziativa, promossa dal Museo Vivo del Mare di Pioppi con Legambiente e il Comune di Pollica, con il patrocinio dalla Regione Campania, è un concorso di disegno per sensibilizzare le nuove generazioni alla protezione delle tartarughe marine, un patrimonio sempre più a rischio. La partecipazione, libera e gratuita, è aperta a tutti gli studenti di scuola primaria e secondaria di I grado degli istituti scolastici della Campania, che possono iscriversi singolarmente, in gruppi o classi. L’elaborato deve essere inedito e può essere realizzato con diverse tecniche di disegno: matite, tempere, acquarelli o digital paint. In palio 10 borse di studio da 100€ cadauna per i primi 5 classificati delle scuole primarie e secondarie. La scadenza per la consegna è il 10 maggio 2018 e gli elaborati devono pervenire all’indirizzo: Museo Vivo del Mare, via Caracciolo n°142 – 84068 Pioppi-Pollica, Salerno. Il bando e la scheda di partecipazione si possono scaricare dal sito del Museo. La premiazione avverrà a fine maggio presso il Museo stesso.