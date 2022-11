Colliano, a fuoco i boschi di Monte Marzano

Un vasto incendio in montagna, a Colliano, ha rischiato di creare danni enormi ad un'area di grande valore ambientale sul massiccio di Monte Marzano. Sembrava una di quelle emergenze tipiche dell'estate quando nell'area di Piano di pecora e Piano di campo si è manifestato un incendio per cause in via di accertamento. Impegnati tanti uomini e mezzi, anche un elicottero, un Canadair, quindi vigili del fuoco, i reparti speciali per gli incendi boschivi, la locale protezione civile, ma anche tanti volontari. Per diverse ore si è protratto un lavoro capillare per fermare le fiamme e limitare l'area interessata. Dal sindaco, Gerardo Strollo, arriva il ringraziamento del Comune per quanto fatto, per il grande impegno in ore difficili in cui sembrava che l'incendio si stesse estendendo ulteriormente. A fuoco sono andati diversi ettari di terreno in un'area di grande rilevanza ambientale, un fatto assolutamente anomalo per il periodo ma strettamente connesso anche alle temperature troppo elevate anche in aree di montagna