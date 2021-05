Commercialista investito ed ucciso chiuse le indagini: giovane nei guai

La Procura di Nocera Inferiore ha concluso le indagini sulla morte di Salvatore Nocera, il commercialista di Pagani deceduto dopo essere stato investito lo scorso 19 dicembre a San Valentino Torio, mentre stava per comprare del cibo su di una bancarella. A rischiare il processo è un ragazzo di 19 anni, di San Valentino, D.S. accusato di omicidio stradale. Entro venti giorni dalla notifica, il giovane potrà chiedere l’interrogatorio o presentare memorie difensive. Tra gli elementi della Procura c’è il video estratto quella sera da una telecamera di videosorveglianza, che riprese le fasi dell’incidente. La vittima stava attraversando la strada. La visibilità era scarsa. L’auto che travolse l’uomo viaggiava a velocità sostenuta. Le immagini furono acquisite dai carabinieri del nucleo operativo di Nocera Inferiore, lungo via Zeccagnuolo, luogo dello scontro, dove morì il 53enne commercialista molto conosciuto a Pagani ma anche a Nocera. L’indagine puntò da subito sulle registrazioni video per avere un quadro chiaro dell’episodio. La telecamera del rivenditore di «pere e o’musso» dove la vittima era diretta mostrò l’uomo scendere dall’auto per comprare del cibo, poco prima di essere investito dalla vettura guidata dal giovane. Quest’ultimo fu sottoposto al test alcolemico e tossicologico dopo il sinistro, risultando negativo. La tragedia avvenne poco dopo le 18. Ai carabinieri l’indagato spiegò di essersi trovato davanti l’uomo all’improvviso, senza riuscire a frenare.

LA VELOCITÀ

Secondo gli accertamenti il 19enne di San Valentino Torio guidava però ad una velocità superiore ai limiti previsti in quel tratto, dunque macchiandosi di infrazioni al codice della strada, in quello specifico percorso privo di illuminazione, già in passato scenario di sinistri mortali e incidenti. La vittima morì sul colpo.