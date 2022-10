Condannato a 12 anni il narcos Esposito, riforniva i Picentini e la Piana del Sele

È finito in carcere in seguito ad un ordine di esecuzione. Dovrà scontare 12 anni e mezzo di reclusione Giuseppe Esposito, il 58enne di Pontecagnano condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione per l’accusa di associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti. L’uomo, assistito dagli avvocati Bianca De Concilio e Luigi Gargiulo, si è consegnato ieri agli inquirenti.

La sua è l’unica condanna definitiva pronunciata dagli “ermellini”: non è quindi ancora stata scritta la parola fine all’iter processuale nato dall’inchiesta della Procura che, nel 2016, sgominò il gruppo degli Esposito che stava tentando di monopolizzare il mercato della droga tra Pontecagnano, Salerno e Battipaglia.

Per gli altri sei imputati coinvolti con Esposito nel blitz, il processo è da rifare. In particolare la Cassazione ha annullato la condanna per i fratelli dell’imputato Antonio Esposito, assistito dall’avvocato Annalisa Buonadonna, già condannato a 12 anni di reclusione e che rispondeva delle stesse ipotesi di reato di Giuseppe e per l’altro fratello Cataldo Esposito già condannato a 25 anni di carcere.