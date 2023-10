Sarno: conto svuotato grazie a finto sms, perde 55mila euro: in 3 nei guai per truffa

Conto corrente svuotato grazie ad un sms, si appropriano di 55mila euro. Sono 3 le persone indagate dalla procura di Salerno, a seguito di un'attività investigativa, ora conclusa, che riguarda un uomo dell'Agro nocerino - del comune di Sarno - e due della provincia di Napoli. L'inchiesta della polizia postale racconta di una truffa informatica, sviluppatasi dopo la denuncia di un uomo, finito vittima del meccanismo fraudolento e dei raggiri dei tre.

L'uomo, in sostanza, sarebbe stato ingannato e poi convinto a fornire i propri dati per l'home banking - il sistema attraverso il quale puoi accedere alla propria banca da telefono cellulare - vedendosi poi svuotare il conto corrente.

Tutto questo sarebbe stato possibile grazie all'invio di un sms, dove un operatore - spacciandosi quale dipendente della banca della vittima - avrebbe allertato la vittima del rischio della sospensione del proprio conto.

A quel punto fu fornito un link al quale l'uomo doveva accedere. Con una serie di telefonate, poi, la vittima fu indotta a comunicare i codici ricevuti tramite sms, che in realtà servivano ai tre per consumare la truffa, pari a 55mila euro circa. Dopo la conclusione dell'indagine, per i tre indagati ci sarà possibilità di chiedere interrogatorio o presentare memorie difensive, prima della richiesta di rinvio a giudizio della procura di Salerno.