«Campioni per sempre», a Minori il libro dello scudetto di Coppola

Appuntamento sabato 26 agosto alle ore 20.30 a Minori (Salerno), in piazzetta Garofalo, per la presentazione del libro di Gianfranco Coppola «Campioni per sempre» dedicato al terzo scudetto del Napoli. Con l'autore, caporedattore della Rai e presidente dell'Ussi nazionale, interverranno il sindaco di Minori Andrea Reale e il giornalista Marco Lobasso. Seguirà il dibattito “La passione per un calcio umano nell'epoca del business”.

minori

napoli-calcio