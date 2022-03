«Cose fuori dal Comune» a Buccino, il corto sulla vita amministrativa

“Cose fuori dal Comune” è il cortometraggio che sarà presentato domani, sabato, alle 18,30 a Buccino. Un corto ispirato dall’omonimo libro di Michele Ferruccio Tuozzo, edizione Amazon, che mette in luce tutto ciò che capita all’interno della macchina comunale. Vizi e virtù della pubblica amministrazione per questo corto girato a Buccino dalla neonata casa di produzione Fwp, Fantasy wind prodution, di Mimmo Elia, imprenditore della ristorazione molto noto sul territorio. Una sfida, per un territorio interno, quella della cinematografia con un prodotto che dà l’occasione per raccontare tutto ciò che accade all’interno di un Comune, ma anche i luoghi e il rapporto con le persone.

La sceneggiatura e la regia sono a cura di Michele Ferruccio Tuozzo, le riprese affidate a Raffaele Sporvieri e Nando Farro, il montaggio di Alfonso Della Rocca; segretaria di produzione Eleonora Di Lillo. Alla realizzazione del film-cortometraggio ha collaborato la Ar Production dell’aretino Gianni Pagliazzi.

Gli interpreti delle storie sono Franco Parisi, Vincenzo Galdo, Enzo Pietropinto, Gianni De Santis, Liberato Guarnieri, Marcello Cariello, Igor Roviello, Fabio Perretta, Tonino Fernicola, Mimmo Verderese, Patrizia Salimbene, Denis Tuozzo, Michele Lepore, Valentina Vuocolo, Erika Noschese, Pasquale Pacelli, Carmine Caputo, Ciccio Palumbo, Gerardo Elia, Nunzio Fernicola, Gerardo Falce, Valentina Elia, Irene Parisi, Simone Gentile. Le musiche a cura di Giuseppe e Francesca Elia.