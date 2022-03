Sele, Tanagro e Alburni sotto la neve: scuole chiuse e suggestioni bianche

Comuni svegliati sotto la neve nel Sele, nel Tanagro e sugli Alburni, e molti Comuni chiudono le scuole. A Buccino, Ricigliano, San Gregorio Magno, Colliano, Laviano i Comuni hanno già comunicato la chiusura per le scuole di ogni grado ed anche del centro diurno dell'azienda consortile gregoriano. Un inizio settimana con forti nevicate che, al momento, si sono fermate ma lasciano i problemi di mobilità.

I mezzi sono entrati in azione per liberare le strade e consentire un minimo di funzionalità sulle vie principali. I bus scolastici infatti sono rimasti fermi proprio per l'impossibilità di percorrerle.

E la neve offre, di contro, anche uno spettacolo della natura, con paesaggi splendidi. Tra tutti i maestosi Alburni, che regalano sempre grandi suggestioni