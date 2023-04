Stagione turistica pronta a partire in Costiera amalfitana, il Comune di Ravello stazia fondi per vigili e viabilità

Altri rinforzi stagionali per affrontare il nodo viabilità in Costiera Amalfitana, in occasione delle imminenti festività pasquali e in vista dell’estate. Li metterà in campo il Comune di Ravello che ha stanziato 230mila euro per incrementare la vigilanza e applicare ulteriori strumenti in grado di migliorare la circolazione stradale.

Lo stanziamento servirà non solo a coprire l’assunzione di vigili stagionali ma a garantire la presenza degli ausiliari del traffico a Castiglione. Attiva da lunedì la postazione è coperta con fondi comunali per circa 40mila euro, in attesa dell’intervento della Regione Campania per i restanti mesi. Per fronteggiare i problemi che scaturiranno da una stagione turistica che si annuncia sold out nelle strutture ricettive e nei luoghi di interesse dell’intera costiera amalfitana, il Comune di Ravello ha destinato ulteriori 100mila euro al servizio di assistenza a bus e Ncc che accedono al centro storico di Ravello e 40mila euro al presidio e al funzionamento dell’impianto semaforico sulla ex strada statale 373. Altri 50mila euro, infine, sono stati destinati all’assunzione di tre vigili urbani stagionali, con concorso in via di espletamento.

«Cerchiamo di affrontare nodi annosi come traffico, viabilità, carenza di parcheggi e vie del mare, in sinergia tra enti, autorità e gli altri Comuni dell’area - spiega il sindaco Paolo Vuilleumier - grazie al lavoro svolto dal comando associato della polizia locale Tramonti-Ravello sono già partiti i servizi di ausilio alla viabilità».