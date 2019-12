Costiera Amalfitana, flagellata e a tratti isolata. E’ una situazione allarmante quella che si registra in uno dei territorio più belli del mondo mestamente ostaggio di frane e smottamenti, l’ultimo dei quali ieri mattina alle porte di Amalfi. Qui, a trecento metri dal bivio per Positano è venuto giù un terrazzamento che solo per miracolo non ha coinvolto alcun veicolo in transito. E si è sfiorata anche stavolta la tragedia: un’auto è sopraggiunta pochi secondi dopo la caduta della frana. L’importante smottamento che tiene chiusa l’arteria per Positano ha occupato l’intera carreggiata. E il materiale è stato in parte rimosso da una ditta incaricata di liberare la strada. Ma la situazione a monte sarebbe problematica in quanto continuano a scivolare terreno e detriti. Per questo è stata disposta l’apposizione di new jersey che da ieri sera sbarrano la rotabile. Da Vietri a Positano è iniziata la conta dei danni a 24 ore dall’ondata di maltempo che ha investito un territorio in cui il dissesto idrogeologico ha raggiunto i limiti di guardia. Compatibilmente con la perturbazione che anche ieri ha flagellato la Divina continuando a creare nuovi disagi. Conta dei danni soprattutto nei fondi agricoli distrutti dalle colate di fango. In particolare a Pontone, Ravello e Tramonti. A Cetara, invece, la ditta Cardine ha iniziato i lavori di pulizia della roccia e dei tombini dopo il sopralluogo tecnico di ieri mattina a cui hanno partecipato i tecnici del comune e del Genio Civile. Presenti anche il prefetto Francesco Russo e il vice presidente della Regione, Fulvio Bonavitacola. Nel pomeriggio, proveniente da San Martino Valle Caudina, è giunto a Cetara il governatore Vincenzo De Luca che ha verificato di persona la situazione nel piccolo borgo della Costiera dopo l’ondata di maltempo. «Con il sindaco abbiamo effettuato diversi sopralluoghi, dal luogo della frana che ha bloccato i collegamenti fino alla parte alta del paese – ha detto De Luca – Situazione molto delicata dove occorre intervenire subito sulla viabilità della statale». De Luca, che ha annunciato la richiesta al Governo dello stato di calamità per tutta la Campania in seguito ai «danni enormi all’economia, all’agricoltura, al turismo nel caso specifico della Costiera, anche e soprattutto in questo periodo festivo», ha poi fatto il punto della situazione anche nella zona alta di Cetara dove fino a ieri sera sono rimaste isolati alcuni nuclei familiari. © RIPRODUZIONE RISERVATA