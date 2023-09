Da Palomonte agli Uffizi, Ilaria Sagaria espone nella collezione permanente di autoritratti

Da Palomonte agli Uffizi, Ilaria Rosolia conquista uno dei musei più belli al mondo grazie alla fotografia. In uno scatto, che fa parte della collezione di autoritratti, c’è tutta la bellezza e la potenza di una immagine che questa fotografa ed esperta di arti visive ha impresso nelle Gallerie degli Uffizi, a Firenze.

Una sua opera arricchisce la collezione del museo, insieme alle immagini di Giuseppe Penone e Liu Bolin. Sono considerati tre degli artisti contemporanei più influenti al mondo e sono loro i tre autoritratti esposti al pubblico, raffiguranti tre diverse tendenze dell’arte contemporanea.



Ilaria Sagaria è di Palomonte, studi all’Accademia delle Belle arti di Napoli, pittura e fotografia sono la sua specializzazione, ma è soprattutto sulla seconda che si è concentrata in molti anni di studio, di ricerca continua per la perfezione. Un’artista a tutto tondo, non nuova agli Uffizi. Già due anni fa, infatti, una sua mostra mise a confronto arte antica e moderna, e vide Ilaria Sagaria insieme a Gianlorenzo Bernini.

L’esposizione riguardò i temi della violenza di genere. Stavolta il direttore Eike Schmidt l’ha richiamata, chiedendole un autoritratto da esporre in una delle dodici sale dedicate a questa tipologia di opera, due delle quali sono sale per opere su carta, come la foto di Ilaria Sagaria.

Il direttore Schmidt ha presentato le tre opere e i tre artisti agli Uffizi, focalizzando l’attenzione sul loro valore e accostando l’immagine di autoritratto di Ilaria Sagaria a quella della Madame del Parmigianino.

L’opera della fotografa di Palomonte, che da quindici anni vive fuori tra studio e lavoro – insegna in un liceo artistico milanese, ancora da precaria e in attesa di un incarico per l’anno scolastico 2023/24 - si focalizza sulla realtà che tutto sembra distorcere e manipolare. Ed è una immagine molto moderna, che richiama i social con loro filtri che in tantissimi casi si utilizzando per modificare e mistificare la realtà, trasformandola in ciò che non è. La foto richiama la dismorfofobia.