È finita l’era Testaverde. Dal 2 aprile la polizia municipale di Nocera Inferiore avrà un nuovo comandante. E sarà un ufficiale interno. Il sindaco Paolo De Maio non rinnoverà l’incarico a Fulvio Testaverde che è rimasto negli uffici di via Libroia per un anno.

L’amministrazione comunale ha pubblicato nell’albo pretorio un interpello per invitare gli ufficiali in servizio a proporsi per guidare il comando. Sarà il sindaco, in qualità di responsabile della polizia locale, ad individuare il nuovo comandante in base al curriculum che sarà presentato. Il nuovo comandante potrebbe essere Mario Caso che già in passato ha ricoperto tale incarico. Ma ci potrebbero essere delle novità. L’amministrazione comunale, comunque, non esclude di ricorrere ad una guida esterna.

Nello stesso interpello, infatti, c’è un passaggio nel quale si precisa che il nuovo comandante avrà questo ruolo fino alla pubblicazione di un bando pubblico di selezione. Non vengono, però, precisati i termini temporali. Sul mancato rinnovo del contratto di Testaverde pesa la vicenda delle multe non notificate e, quindi, prescritte. Su questa vicenda si è in attesa di un possibile intervento della Procura regionale della Corte dei Conti. A ricorrere alla magistratura contabile sono stati sei consiglieri di minoranza che hanno ipotizzato un danno erariale di oltre un milione di euro.

Successivamente anche il sindaco De Maio ha segnalato alla Procura contabile una simile possibilità pur riducendo la cifra del possibile buco.