Il 24 giugno torna l'evento Scacchi viventi a Eboli

Nel cuore del centro antico di Eboli, precisamente nella bellissima piazza dei Ss. Cosma e Damiano, il 24 giugno prossimo si rinnoverà l’appuntamento con l’attesissimo evento degli Scacchi Viventi che racconteranno, per la quinta volta, una nuova e coinvolgente pagina della storia della città: «Evoli, i Normanni e l’assedio di Salerno».

Al centro della narrazione il «Terror Mundi», condottiero normanno Roberto d’Altavilla detto «il Guiscardo», conte di Puglia e di Calabria, che si mosse nelle nostre terre ponendovi il suo accampamento nel 1076 d.C. per assediare e conquistare la città di Salerno, e sottrarla dunque al potere dell’ultimo principe longobardo Gisulfo II.



L’evento sarà preceduto da un corteo in abiti medievali per le strade principali della città e lo spettacolo sarà anche questa volta accompagnato dalla narrazione storica e dall’alternarsi di personaggi che metteranno in rilievo le figure femminili dell’epoca, dalla principessa guerriera Sichelgaita alla contessa di Eboli Emma de Ala e alla prima donna medico della storia, Trotula De Ruggiero della Scuola Medica di Salerno.

Poi musica e canzoni, versi, balli ed esibizioni varie.



La novità assoluta di quest’anno sarà la cornice storica nel centro antico di Eboli, che il 24 e 25 giugno diventerà la «Evoli medievale» con l’approntamento di quattro borghi (dei mercanti, delle taverne, borgo saraceno e dei soldati) che cercheranno magicamente di riportare e immergere i visitatori nell’epoca, tra truppe di soldati normanni e longobardi, tiro dell’arco, esibizioni di falconieri, rievocazioni storico-folcloristiche, canti, balli e laboratori medievali, locande e scene rievocative dell’epoca.