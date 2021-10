Elezioni a Pollica, Pisani confermato sindaco

Nel comune di Pollica, la parola d’ordine è continuità. Stefano Pisani è stato confermato alla guida amministrativa per il terzo mandato consecutivo. Il comune che fu amministrato da Angelo Vassallo, il sindaco pescatore ucciso nel 2010 da mani, purtroppo, ancora ignote alla giustizia. Pisani, alla guida della lista “Insieme per Pollica”, ha battuto la lista civetta guidata da Sonia Palladino.

Pisani ha ottenuto 1084 voti, con 89,37%, mentre la sfidante Palladino ha conquistato 129 voti, solo il 10,63%. «Proseguiamo il nostro lavoro per completare il progetto di una Pollica sempre più un riferimento dal punto di vista turistico e che allo stesso tempo riesce a diversificare in modo straordinario il sistema economico locale verso l’agricoltura di qualità e la valorizzazione del paesaggio», commenta Pisani. Originario del borgo, 46 anni e di professione commercialista, ha scelto fin da ragazzo di dedicarsi in prima persona al proprio territorio e di impegnarsi per la comunità, dal momento che, ha affermato: «Come considerava Ernest Hemingway, il mondo è un bel posto e per esso vale la pena lottare».