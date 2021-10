Salerno, Napoli non chiude a De Luca jr: «Ma per la giunta dovete aspettare ancora»

«Mi sono attestato al 57% e le nostre liste di coalizione hanno avuto un importante riscontro elettorale. Sono grato ai nostri concittadini per l'onore che hanno voluto concedermi di governare ancora la nostra città». A dirlo, all'indomani della vittoria, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli nuovamente confermato alla carica di primo cittadino.

«Ringrazio - ha detto Napoli - i tanti volontari che si sono esposti in una tornata elettorale difficile, i candidati, gli amici. Uscivamo da due anni di Covid. È stata molto importante la campagna di vaccinazione spinta con 4 hub che abbiamo allestito in città. Siamo in deficit importante di personale - da 2.000 a 750 - e abbiamo immesso, grazie alla Regione Campania, 207 nuovi addetti ma restiamo al di sotto della soglia necessaria, anche in maniera vistosa».

«Nel corso della campagna elettorale - aggiunge - ho registrato due dati: il centrodestra per la prima volta unito, che ha fatto fronte comune contro di me ma ha raccolto veramente poco rispetto alle aspettative. Dapprima dichiarava di voler vincere al primo turno, poi al ballottaggio. Dall'altra parte, c'era la coalizione 5 Stelle che prendeva forma. Questa coalizione, ha ricevuto acqua al proprio mulino grazie all'opera di miei ex consiglieri. Il Movimento 5 Stelle deve capire cosa vuole: a me francamente sfugge. Deve capirlo anche il centrodestra: mi sono confrontato con un programma prossimo allo zero. Noi, invece, avevamo un programma che veniva da lontano, fatto di azioni, concrete, per lavoro, turismo, cultura. Un programma che parte da lontano ma che guarda al futuro».

Sulla giunta spiega ai giornalisti: «La comunicheremo in modo tempestivo, ma dobbiamo analizzare il dato dei seggi. In ogni caso, non vi faremo attendere». Su possibili variazioni o conferme, ribadisce che avverrà «ogni caso a suo tempo, bisogna avere un andamento lineare. Vediamo chi sono e poi decidiamo». In merito al possibile ritorno in giunta di Roberto De Luca, figlio del governatore della Campania, secondo quanto ipotizzato da qualche collega giornalista, il sindaco non risponde ma ripete, tornando sulla composizione della giunta: «Dovete aspettare».