Sabato 29 Giugno 2019, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 29-06-2019 07:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SARNO - Emergenza sangue, si cercano donatori e in città si lancia l’iniziativa «Chi ama, dona: chi dona, vince» per spronare soprattutto, i giovani. Oggi e domani all’ospedale Martiri del Villa Malta, donazioni per arginare la grave criticità che si ripresenta. La donazione è legata ad una novità: un’idea dell’Avis di Sarno: un concorso a premi. A ciascuna donazione corrisponderà un numero, lo stesso parteciperà ad una estrazione del 18 luglio per vincere uno smartphone. È così che nella città dei Sarrasti si cerca di coinvolgere più persone. Questo perché c’è carenza di sangue e l’Avis ha già lanciato l’appello: «Siamo in emergenza, chi può, vada a donare».