"Doniamoci”, progetto della Croce Rossa per salvare vite umane

Da Sarno il progetto di sensibilizzazione, formazione ed informazione che investe la coscienza civica. Perché sostenere la vita significa sostenere gli altri. La Croce Rossa in prima linea con “Doniamoci”, con lo start il prossimo 30 settembre per sensibilizzare e formare le coscienze sulla donazione di plasma e degli organi. “Dona Vita, dona sangue. Donati”. Questo il messaggio che deve diventare coscienza collettiva per salvare vite umane ogni giorno. E dal presidente del Comitato di Sarno della Croce Rossa Italiana Giovanni Vietri l’appello a tutti.

“La donazione deve diventare scelta naturale della nostra vita - dice - e non un atto di emergenza quando vengono rivolti specifici appelli alla popolazione. In modo particolare per quanto riguarda la donazione di plasma, piastrine e organi.

Questo il senso specifico della iniziativa “Doniamoci” che prenderà il via sabato prossimo 30 settembre dalle ore 16.00 a Sarno in Piazza Marconi e proseguirà fino alla fine di ottobre.

Il progetto vedrà coinvolti i volontari del Comitato Cri di Sarno e i medici che lo supportano, realizzato di concerto con il Comitato regionale Campano Cri. La donazione è la manifestazione più alta di una comunità civile, solidale, inclusiva e rappresenta l’unico strumento attraverso il quale ognuno di noi può realizzare il concetto di filantropia di comunità, unico reale strumento per migliorare la qualità della vita della comunità in cui si vive. Donare significa superare l’individualismo e vivere la propria vita senza sentirsi mai soli. Significa dare opportunità e possibilità a chi ne ha bisogno”.

L’iniziativa mira a rendere tutti i cittadini, e i giovani in modo particolare, edotti su come donare e diventare parte di un “club di donatori” che la Croce Rossa Italiana di Sarno assisterà in ogni momento e che affiancherà nel percorso sia educativo, ma anche quotidiano per rendere concreta e facile la donazione. Un modo, questo, di affiancarsi alla Croce Rossa Italiana nella propria vita ordinaria e divenire parte di una comunità attiva e inclusiva. In Piazza Marconi la Cri sarà presente con una Auto Emoteca e i propri mezzi di assistenza e soccorso e, grazie al tempo “donato” dai propri volontari e medici, tutti i cittadini potranno ricevere le informazioni per divenire parte del Club dei Donatori e potranno accertare i propri parametri vitali come pressione arteriosa, glicemia, frequenza cardiaca, saturazione senza alcun onere. Potranno anche consultarsi con i medici presenti per indicazioni e suggerimenti in merito a specifiche patologie o sintomi.