Sabato 20 Aprile 2019, 06:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha paura, teme per la sua vita e non ha più fatto ritorno a casa. Il 57enne di Cava dei Tirreni minacciato con un fucile dall’anziano vicino che, due settimane fa, dopo averlo adocchiato in compagnia del figlio nel cortile condominiale, esplose dalla finestra della sua casa, lungo il centrale corso Mazzini, due proiettili accusandolo di avergli rubato una lamiera di metallo lasciata nel cortile, ha sporto dettagliata denuncia in commissariato. Affiancato dal suo legale, Giovanni Del Vecchio, l’uomo, che ha già nominato un perito balistico per analizzare la traiettoria dei colpi, ha chiesto che, a carico del suo vicino, sia applicata una misura cautelare idonea, per impedire nuovi e più gravi epis