Costiera amalfitana, ciclista cade in un burrone a Capo d'Orso: salvo per miracolo

Domenica in costiera amalfitana da dimenticare per un ciclista amatoriale che ieri ha rischiato di finire nel vuoto. L’uomo, 57enne di Cava de’ Tirreni, stava percorrendo la statale Amalfitana con un gruppo di altri appassionati delle due ruote: in uno dei tornanti di Capo d’Orso, nel territorio di Maiori, il ciclista ha perso il controllo della sua bicicletta andando a urtare, a velocità sostenuta, contro il parapetto esterno, finendo catapultato oltre la protezione, a strapiombo sul mare. Ma la fortuna ha voluto che la sua corsa terminasse su uno spuntone di roccia sottostante, coperto dalla vegetazione che ha anche attutito il colpo. Sarebbero bastati pochi metri di distanza per finire di sotto.

Sono stati i compagni di ventura, che all’inizio hanno temuto il peggio, a chiamare i soccorsi, ma il malcapitato se l’è cavata con qualche ferita lacerocontusa, riuscendo, con le proprie forze, a staccarsi dai pedali e a risalire sulla sede stradale.

Il casco lo ha preservato da urti al cranio tanto che non è stato necessario l. Per lui, un miracolato, soltanto un brutto spavento. Al loro arrivo sia i Vigili del Fuoco del distaccamento di Maiori che i Carabinieri della locale stazione hanno potuto accertare le discrete condizioni del cavese prima di eseguire i rilievi del caso. Nonostante le ben note criticità legate al traffico veicolare, i ciclisti amatoriali non rinunciano alla sgambatura sulla Amalfitana costituendo un potenziale pericolo per i fruitori dell’arteria e per se stessi.