Quarantanove multe ed altrettanti automobilisti sanzionati in solo due giorni. È solo uno degli importanti risultati, raggiunti dal comando di polizia locale, diretto dal comandante Stefano Cicalese, nell’ambito del più vasto programma di controllo e sicurezza, teso a contrastare la violazione del divieto di transito dei mezzi pesanti sulla nazionale all’altezza di San Giuseppe al Pozzo. Negli anni scorsi furono i residenti, confinante con il casello autostradale, a lanciare l’allarme inquinamento acustico ed ambientale, provocato dal passaggio dei tir. Nel 2021 l’amministrazione è corsa ai ripari approvando una norma che prevede lo stop dei mezzi pesanti, diretti a Salerno che non possono attraversare la nazionale. In queste ore gli agenti della polizia locale e l’assessorato alla viabilità di Cava de' Tirreni, diretto dall’assessore Germano Baldi, hanno diramato i risultati dei controlli. In soli due giorni i vigili hanno riscontrato quasi cinquanta violazioni che hanno portato a ben 49 verbali ad altrettanti autotrasportatori.

«In barba alle norme entrate in vigore nel 2021 - si legge nel resoconto - con la pesatura elettronica e la possibilità di percorrenza la tratta autostradale tra Cava de’ Tirreni e Salerno anche per i veicoli pesanti fino a 40 tonnellate, escono al casello autostradale di Cava de’ Tirreni per poi proseguire verso il capoluogo, oppure percorrono la nazionale nel tratto di San Giuseppe al Pozzo e non il percorso obbligato della zona industriale di via Arti e Mestieri». La violazione è stata punita con relativa sanzione. Soddisfazione da parte dell’assessore Germano Baldi che, nel sottolineare il buon operato del corpo municipale e la necessità della norma e dei controlli, ribadisce l’importanza del servizio di trasporto merci su mezzi pesanti per il comparto industriale.

«Abbiamo disposto un nuovo servizio mirato - afferma Baldi - così come facciamo ciclicamente per contrastare chi ancora si ostina a non rispettare le regole e crea disagi soprattutto ai residenti di San Giuseppe al Pozzo. Naturalmente non bisogna dimenticare che ci sono i veicoli pesanti al servizio delle industrie o della distribuzione nella nostra città, nonostante la situazione sia migliorata tantissimo sotto gli aspetti della viabilità e ambientale, bisogna mantenere sempre alta l’attenzione e ricordare le regole a chi facilmente le dimentica». Nei giorni scorsi i cittadini hanno sollevato un ulteriore problema che riguarda il transito dei mezzi pesanti, complice la chiusura della strada di Rotolo, lungo il ponte di Pregiato e le strade della frazione di San Pietro per raggiungere Croce. Il passaggio creerebbe disagi, a detta dei residenti, sia in termini di viabilità che di sicurezza.