Fulmine si abbatte su una villa: scoppia un incendio, paura a Moio della Civitella

Attimi di paura nella serata di ieri a Pellare. Il forte maltempo che si è sviluppato sul territorio ha fatto sì che un fulmine abbattutosi in zona abbia provocato un corto circuito all'interno di una villa. E' così divampato un incendio che ha messo a repentaglio l'edificio, considerato lo choc termico determinato dalla bassa temperatura esterna contrapposta al calore delle fiamme.

APPROFONDIMENTI IL NATALE Il Comune si arrende: il piano sicurezza flop fa slittare ancora le... L'NCHIESTA Inchiesta Benevento, Del Mese si difende «Non ho corrotto... LA TRAGEDIA Eboli, 83enne trovato morto in casa dai carabinieri LA TRAGEDIA Trovato senza vita in casa, choc a Cava: era morto da settimane

Per fortuna è stato provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania che hanno provveduto a domare le fiamme in tempo. Ingenti i danni.

Per fortuna nessun problema per il proprietario della villa, un medico in servizio all'ospedale di Salerno, e la sua famiglia.