Lunedì 11 Giugno 2018, 09:25 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2018 09:25

Un colpo portato a segno di notte, una azione durata pochi minuti. Il tempo di avvicinarsi al registratore di cassa e sottrarlo. Il furto nel mega store gestito da cittadini cinesi è stato interamente ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Dalle immagini acquisite dagli uomini del locale commissariato di polizia è stato possibile ricostruire l'intera azione. I ladri sono arrivati davanti al cancello in via Sarno Striano a bordo di una Bmw scura intorno alle 3, accompagnati da un altro uomo in sella ad una motocicletta che ha fatto da "palo". I malviventi con estrema facilità sono riusciti ad aprire il cancello elettrico e, poi, hanno sfondato un lato della saracinesca. Una volta all'interno si sono immediatamente diretti verso i registratore di cassa portandolo via. Le indagini avviate risultano piuttosto complesse, le telecmere hanno restituito immagini utili solo in parte perchè il volto dei malviventi non è riconoscibile.