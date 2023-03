Salerno, a Palazzo di Città il libro di Briganti su Gae Aulenti

Si terrà sabato 25 marzo alle 18, nella Sala del Gonfalone di Palazzo di Città a Salerno, la presentazione del libro della giornalista Annarita Briganti, dal titolo «Gae Aulenti. Riflessioni e pensieri sull’Architetto Geniale», edito da Cairo. Il libro sarà presentato dal sindaco e architetto Vincenzo Napoli e dalla scrittrice giornalista Piera Carlomagno, nell’ambito degli eventi off ella nona edizione del SalerNoir Festival le notti di Barliario.

«L’Architetto Geniale», al maschile, come amava definirsi, l’italiana che ha fatto il Musée d’Orsay a Parigi e che ha realizzato molte altre opere in Italia e all’estero, la leonessa, la zia, l’intellettuale, la gran signora. Gae Aulenti è una personalità poliedrica, difficile da ingabbiare in un’unica definizione. Tra le poche donne del suo tempo laureate al Politecnico di Milano (è nata nel 1927), è un esempio luminoso di come è possibile realizzarsi senza perdere mai la voglia di amare, di avere una famiglia, di esplorare, di creare, dall’architettura al design, al teatro. La sua è una storia italiana, dal sapore internazionale, che tutti dovrebbero conoscere.

Annarita Briganti, giornalista culturale e scrittrice. Napoletana globetrotter, felicemente espatriata a Milano, scrive di libri su Repubblica e Donna Moderna, dove ha anche un blog. Con «Non chiedermi come sei nata» (Cairo, 2014), il suo primo romanzo, una storia vera d’amore e fecondazione assistita, ha vinto il Premio Comoinrosa, ha girato l’Italia e lo sta portando a teatro. «L’amore è una favola» è il suo secondo romanzo, con la stessa protagonista. Sempre per Cairo ha raccontato le storie di Alda Merini e Coco Chanel.