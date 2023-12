Giffoni Valle Piana, una strada per Giovanni Salerno: fu medico al servizio del prossimo

«Valente e stimato medico che ha profuso impegno e passione nella professione medica curando gli infermi con grande umanità». Così l’amministrazione comunale di Giffoni Valle Piana, guidata dal sindaco Antonio Giuliano, ha deciso l'intitolazione di una strada a Giovanni Salerno, medico chirurgo che proprio a Giffoni Valle Piana decise di vivere insieme alla sua famiglia. La cerimonia si terrà sabato 9 dicembre in località Cellara, all’intersezione tra la strada Gennaro Falivene con la strada Giuseppe Pecora.

Giovanni Salerno, nato a Salerno il 12 marzo 1933, è stato specialista in malattie infettive, primario infettivologo presso l’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, nonché medico di medicina generale presso il Comune di Giffoni Sei Casali. Quanti hanno avuto la possibilità di conoscerlo ne ricordano, per unanime attestazione, l’abnegazione professionale arricchita dall’ispirazione cristiana, con la quale ha trasformato la propria professione in una vera e propria missione al servizio del prossimo. Salerno è ricordato anche per l’impegno politico: tra gli anni Settanta e Ottanta infatti è stato eletto sindaco di Giffoni Sei Casali tra le fila della Democrazia Cristiana, guidando la cittadina nella delicata fase post terremoto.

La notizia è stata accolta con favore dalla popolazione di Giffoni Valle Piana che ricorda con affetto il dottor Salerno, venuto a mancare dopo una lunga malattia nel 2009.