L'arma dei carabinieri ha festeggiato i 100 anni di Michele Nigro, maresciallo della Benemerita in pensione. La cerimonia si è svolta presso l'aula consiliare del comune di Agropoli alla presenza del Comandante Provinciale dei carabinieri, il colonnello Antonino Neosi, il capitano della compagnia di Agropoli, Francesco Manna, il comandante della stazione Vincenzo Di Liberto, il generale Gianfranco Milillo, il sindaco Adamo Coppola, il vicesindaco Elvira Serra, parenti, amici e iscritti all'associazione carabinieri, da lui fondata sul finire degli anni '70.L'evento si è aperto proprio con il saluto di Michele Nigro, che ancora in buona forma fisica e soprattutto mentale, ha salutato e ringraziato i presenti e, con grande ironia, invitato tutti ad essere brevi negli interventi per avere la possibilità di aprire il buffet.«Questo è un giorno diverso dagli altri - ha esordito invece il sindaco Adamo Coppola - è un giorno particolare per Agropoli e a nome di tutta la città voglio formulare gli auguri a Michele Nigro». «Il maresciallo - ha aggiunto - è stato sempre prodigo di consigli, una persona che ci ha sempre incoraggiato e per questo lo ringrazio».Quella di ieri è stata però soprattutto la festa dell'arma dei carabinieri perché, come ha precisato il colonnello Neosi, «quando si è carabinieri lo si è per sempre». Il comandante provinciale dell'arma ha poi sottolineato l'importanza di essere presente ai festeggiamenti in onore del maresciallo Nigro, ricordando il loro forte legame che da sempre unisce l'Arma e la popolazione. La cerimonia si è conclusa con la consegna di alcuni doni e il buffet.