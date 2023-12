Sala Consilina premia il suo campione del mondo di maratona Roadsing Continental Challenge

Premiazione ufficiale per il campione del mondo Giuseppe De Rosa di Sala Consilina che per il secondo anno consecutivo è risultato vincitore della Roadsing Continental Challenge 2023, competizione mondiale di ultra maratone in autosufficienza.Jérôme Lollier, promotore ed organizzatore del circuito della Roadsing Continental Challenge, organizzato da Canal Aventure, ha consegnato ufficialmente il secondo titolo mondiale direttamente nelle mani di De Rosa nel corso di una emozionante cerimonia all'interno del teatro comunale di Sala Consilina alla presenza di centinaia di persone e di autorità civili e religiose. Giuseppe De Rosa, 47 anni, ha vinto il suo secondo titolo mondiale di ultra maratona al Rodsign Continental Challenge 2023 di Canal Aventure, circuito francese, al quale ha partecipato per ben 16 edizioni in 40 gare organizzate in ogni angolo del pianeta nei 5 continenti, percorrendo migliaia di chilometri su circuiti di gara ( deserto, montagna e percorsi estremi tra neve e ghiaccio) in autosufficienza alimentare, dall'alba al tramonto, con un solo kit di sopravvivenza composto per lo più da una bussola ed uno zaino con un kit di sopravvivenza. «L'ultramaratona - ha dichiarato Jérôme Lollier - è uno sport che per chi lo pratica serve a conoscere se stessi ed aiuta a superare i propri limiti uscendo dalla propria comfort zone e di avere così anche la possibilità di incontrare altre culture».

Giuseppe De Rosa non è un'ultramartoneta professionista, è un bar man, malgrado ciò è entrato nella storia per essere l'unico atleta al mondo ad aver tagliato il traguardo di 3 track series. «Per me - dice De Rosa - l'ultramaratona «Thi is my life!« per questo ho deciso di iscrivermi al prossimo campionato mondiale pur avendo 47 anni».