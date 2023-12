Minorenne accoltella il padre e lo arrestano. L’episodio è accaduto venerdì sera a San Gregorio Magno dove un ragazzo, studente 15enne, al culmine di una lite con il padre, 43enne, ha afferrato un coltello e ha colpito il genitore all’addome. Il ferito è stato soccorso dai familiari ed è stato condotto all’ospedale di Oliveto Citra ed è stato ricoverato in prognosi riservata. Nel reparto di chirurgia. Nel frattempo, sono stati allertati i carabinieri che hanno ricostruito l’episodio ed hanno arrestato il minorenne per tentato omicidio. La lite è avvenuta l’altra sera quando il genitore è rincasato ubriaco e per questo sarebbe stato rimproverato dal figlio. L’uomo ha apostrofato in malo modo il figlio definendolo omosessuale e gli ha detto di andare via di casa. Il ragazzo ha afferrato un coltello ed ha colpito il padre al basso addome, verso l’inguine, e lo ha ferito alla presenza dei fratelli e della madre, una donna disabile. Sono stati allertati i soccorritori e nell’abitazione dove è stato messo a segno l’accoltellamento, nella frazione Teglia alla periferia di San Gregorio Magno, è giunto il personale del 118 che ha provveduto a trasportare il ferito, in codice rosso, all’ospedale.

I carabinieri hanno informato i magistrati della Sezione minori del Tribunale di Salerno ed è stato disposto l’arresto del ragazzo, assistito dall’avvocato Vincenzo Morriello, che è stato trasferito in un centro di prima accoglienza in attesa che nelle prossime ore venga convalidato il provvedimento restrittivo. L’accoltellamento è avvenuto alla presenza di due fratelli del minorenne e della madre che sono rimasti terrorizzati, hanno soccorso il congiunto e hanno allertato le forze dell’ordine. Le condizioni del ferito non sarebbero gravi ma per il momento non è stata sciolta la prognosi riservata e nelle prossime ore l’uomo dovrà essere ascoltato dagli investigatori.

Un impeto d’ira del ragazzo che ha reagito in malo modo ed ha accoltellato il padre tentando di ucciderlo. Del resto sembra che tra padre e figlio ci sarebbero stati già altri diverbi e liti e ma questi aspetti sono al vaglio degli investigatori.

L’altra sera, invece, in pochi attimi è scoppiato il finimondo. Appena il padre del ragazzo è rincasato è iniziata la lite. L’uomo avrebbe definito il figlio omosessuale e lo avrebbe cacciato di casa. Il ragazzo per tutta risposta ha afferrato un coltello, simile a quello utilizzato dai macellai, ed ha colpito il padre all’addome. Terrorizzati la moglie del ferito e gli altri due figli che hanno soccorso il padre in preda alla disperazione. I carabinieri della stazione di San Gregorio Magno e i colleghi della compagnia di Eboli, diretti dal capitano Greta Gentili, sono intervenuti tempestivamente temendo il peggio e appena hanno ricostruito l’episodio hanno arrestato l’accoltellatore. Ieri la notizia dell’accoltellamento si è diffusa a San Gregorio Magno e a Buccino dove il ragazzo frequenta le scuole superiori.