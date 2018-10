Venerdì 19 Ottobre 2018, 10:01 - Ultimo aggiornamento: 19-10-2018 10:12

Ilaria Cucchi interviene sulla polemica che ha coinvolto il coordinatore cittadino della Lega di Pontecagnano Faiano , che due giorni fa ha pubblicato un post (sia sul suo profilo sia sulla pagina del partito) nel quale ha definito Stefano Cucchi un «portatore di morte» ed ha rivolto un epiteto alla sorella Ilaria.Il tam-tam delle condivisioni è giunto fino ad Ilaria Cucchi, che ha deciso di prendere posizione cob un post di poche righe: «Questo lo dedico a chi si preoccupa dei post di Casamassima. Noi famiglia Cucchi abbiamo la schiena dritta e siamo gente onesta. Ciò che mi fa più tristezza è che l’autore di questo post non è una persona qualunque ma ha un ruolo politico. Sono letteralmente basita. E triste. Prego tutti di non insultare questa persona. Di non farmi questo torto. Solo di riflettere e di mandarci un abbraccio. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno. Di un abbraccio».Sulla scia di tale intervento la presidente di Avanti Pontecagnano Faiano, Roberta D'Amico, ha proposto al sindaco Lanzara la proiezione in tutte le scuole del film «Sulla mia Pelle», dedicato alla triste vicenda di Stefano Cucchi.«Quelle dichiarazioni - afferma - sono vergognose e prive di qualsiasi ragionamento. Questa è la società che vogliamo costruire? Propongo al sindaco della mia città di rispondere proiettando nelle scuole il film di Stefano cucchi, lasciando a tutti la libertà di confrontarsi e di conoscere la storia di Stefano».