È di due feriti in codice rosso il bilancio del tamponamento tra due automobili avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Castellabate.Viaggiavano a bordo di una jeep, vecchio modello, che ha tamponato una Opel Corsa, vecchio modello, che stava per svoltare all’altezza dal campo sportivo “Antonio Carrano”, a Santa Maria di Castellabate, lungo la Via del Mare.mentre la jeep ha terminato la sua corsa, andando a sbattere violentemente contro un albero. È stato, infatti, necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Vallo della Lucania per tirare fuori i due a bordo della jeep. Illeso l’occupante dell’altro veicolo.