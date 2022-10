Incidente mortale a Castel San Giorgio, Serena muore a 20 anni

Dramma a Castel San Giorgio. La città si risveglia con la notizia del terribile incidente avvenuto nella notte tra il 26 ed il 27 ottobre. Uno schianto tra due auto che non ha lasciato scampo a Serena, vent'enne orginaria di Scafati, morta sul colpo dopo il forte impatto.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere la giovane ragazza e in gravissime condizioni invece, il 19enne che si trovava alla guida dell'auto e trasportato subito all'ospedale di Nocera Inferiore. La dinamica dell'incidente non è stata ancora accertata ma le forze dell'ordine sono all'opera per cercare di riscostruirla quanto prima.

Molti i messaggi di cordoglio per la giovanissima Serena e le condoglianze per la sua famiglia. La sindaca di Castel San Giorgio, Paola Lanzara scrive: «Cara Serena, da lassù veglia sui tuoi cari genitori, non abbiamo parole per lenire l'enorme dolore dei tuoi familiari, della tua amata sorella e dei tuoi tanti amici.»