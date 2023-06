E' indagato per omicidio stradale il 24enne che era alla guida della Fiat 500X che l'altra notte tra martedì e mercoledì ha travolto ed ucciso Antonello Mogavero, 51enne di Pontecagnano, mentre attraversava la strada in via dei Navigatori a Pontecagnano. La salma del pedone è stata posta sotto sequestro ed è stata trasferita presso l'obitorio dell'ospedale di Eboli dove verrà eseguito l'esame autoptico.