Precipita da un’altezza di circa 5 metri mentre effettua lavori all’interno di una ditta di torrefazione di Scafati. È in fin di vita un ragazzo di 18 anni, residente a Sant’Antonio Abate, attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Nocera Inferiore. La tragedia si è consumata lunedì in via Dante Alighieri, traversa dei Giardini. La dinamica dell’incidente, avvenuto all’interno della ditta di torrefazione ScafatiCaffè Barbaro Nutis srl, è ancora tutta da chiarire. Per cercare di ricostruire esattamente i fatti, i carabinieri della tenenza di via Oberdan, coordinati dal tenente Gennaro Vitolo, hanno acquisito le testimonianze delle persone che erano presenti quando il giovane di Sant’Antonio abate è caduto nel vuoto, prima di schiantarsi rovinosamente sull’asfalto.

APPROFONDIMENTI Cade dal tetto di un'azienda di Pastorano Incidente nei boschi della Costiera Padula: cade dal tetto del capannone

Il ragazzo stava effettuando dei lavori per conto di una ditta di termo-idraulica di Sant’Antonio Abate. Sembra stesse procedendo alla sostituzione di alcuni tubi all’interno dell’azienda di Scafati. Cosa sia accaduto improvvisamente è ancora tutto da verificare. I militari del tenente Vitolo hanno effettuato un accurato sopralluogo sul posto e hanno sottoposto a sequestro il cantiere, su disposizione della Procura di Nocera Inferiore, che ha aperto un fascicolo sul caso. Bisognerà, infatti, stabilire eventuali responsabilità per quanto è accaduto. Nel registro degli indagati rischiano di finire sia il rappresentante legale della ditta di torrefazione di Scafati, che aveva commissionato i lavori, sia il rappresentante legale della ditta di termo-idraulica per cui lavorava il 18enne di Sant’Antonio Abate.

Non è chiaro se al momento dell’infortunio il giovane operaio fosse da solo. Sarà fondamentale capire se erano stati attivati i dispositivi di sicurezza, se insomma siano state rispettate tutte le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravi. I soccorsi, allertati dal titolare della ditta di Scafati, sono stati tempestivi. Il 18enne è stato trasportato con un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Nocera Inferiore dove è arrivato in fin di vita. I medici di turno, verificate le gravi condizioni dell’operaio, ne hanno disposto il trasferimento nel reparto di Rianimazione dove il ragazzo è attualmente ricoverato. Intanto si continua ad indagare. I carabinieri della tenenza di Scafati hanno sentito sia il titolare della ditta di torrefazione di viale Giardino, che ha fornito la sua versione dei fatti, sia il rappresentante legale della azienda di termo-idraulica per conto della quale il diciottenne stava effettuando i lavori all’interno della ditta di Scafati.