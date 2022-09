L'auto prende fuoco salva la conducente

Paura ieri in via Irno, all'altezza della pompa di benzina Ip. Alle ore 13,45 circa, una automobile in transito, una Mercedes Classe A ha preso fuoco, per miotivi in via di accertamento

°a guidatrice, accortasi del fumo che usciva dal vano motore, si è immediatamente allontanada dall'automobile, mettendosi al sicuro. L'automobile è stata successivamente del tutto avvolta dalle fiamme e, nonostante l'immediato intervento dei Vigili del Fuoco, è andata completamente distrutta. Nessun danno a persone.