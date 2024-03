L’ultimo saluto a Michele, il 14enne morto dopo le dimissioni dall’ospedale

È stato eseguito oggi l’esame autoptico sul corpo di Michele Annunziata 14 anni. Domani l’ultimo saluto al giovane morto per cause ancora da accertare ed in seguito a malori, ricoveri, accessi in pronto soccorso e dimissioni. Era stato ricoverato per accertamenti, poi dimesso.

A fine febbraio di nuovo un malore, la corsa in pronto soccorso a Sarno e le dimissioni con cura domiciliare. Qualche giorno dopo era arrivato all’emergenza di Nocera Inferiore con mal di testa e vomito.

E, poi, nel letto dell’ospedale nocerino l’epilogo terribile, un dramma inspiegabile per i genitori che hanno sporto denuncia subito.

Sequestrate le cartelle cliniche e sono 15 i medici indagati.

Si tratta degli operatori sanitari del Martiri del Villa Malta di Sarno e dell’Umberto I di Nocera Inferiore che lo hanno avuto in cura prima del decesso. I funerali si terranno domani nel Duomo di Episcopio a Sarno alle ore 10.