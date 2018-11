Martedì 6 Novembre 2018, 06:25

Dopo quelli domestici, ecco i saccheggi di rifiuti prodotti dalle scuole. E scatta l’allarme per la buona tenuta della raccolta differenziata. È accaduto la settimana scorsa, quando in orario serale un residente che aveva da poco parcheggiato l’auto ha assistito in via Padula, nel cuore del quartiere Torrione, alla scena della sottrazione di rifiuti da un carrellato posto davanti al cancello laterale della scuola elementare Monsignor Pirone. Il saccheggiatore di rifiuti ha prima passato al setaccio il contenitore davanti al plesso scolastico, poi ha aperto i carrellati di un condominio adiacente alla scuola. Tutto questo in una traversa di via Padula, poco vicina alla chiesa Santa Croce. Il residente ha assistito all’intera scena ma ha preferito non intervenire, temendo per la sua incolumità.