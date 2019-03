Martedì 19 Marzo 2019, 20:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia i figlioletti in auto e si allontana per andare dall'avvocato. Mamma rischia denuncia. E' successo questo pomeriggio ad Agropoli intorno alle 19. La donna ha lasciato il figlio di circa sette mesi e la figlia di 4 anni nella sua C3 parcheggiata in una traversa della centrale via Filippo Patella. Alcuni passanti, attirati dal pianto del più piccolo, hanno fatto scattare l'allarme.Sono stati contattati gli uomini della polizia locale, guidati dal comandante Carmine Di Biasi e i carabinieri della compagnia di Agropoli, coordinati dal capitano Francesco Manna. In attesa del loro arrivo una donna ha convinto la bimba all'interno dell'auto a farsi aprire lo sportello dell'auto. E' stato quindi possibile liberare i bambini.Nel frattempo è stato anche possibile rintracciare la madre che è giunta sul posto. I piccoli sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118 che hanno inviato sul posto un'ambulanza rianimativa della Croce Bianca. Sono stati visitati sul posto; per fortuna le loro condizioni sono buone. La madre rischia una denuncia per abbandono di minori.